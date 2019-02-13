Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesi'nde H.İ. (59) kadın ile A.İ. (62) isimli kocasının evde esrar sattığı bilgisine ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesi'nde H.İ. (59) kadın ile A.İ. (62) isimli kocasının evde esrar sattığı bilgisine ulaştı.
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