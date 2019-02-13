Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.02.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 10:48

'da dan tutuklanan yaşlı çiftin sözleri şok etti: Gururumdan yüzümü kapatıyorum

'da sattıkları ileri sürülen yaşlı karı koca tutuklandı. Kocanın "Ben satmıyorum, olduğum için içiyorum", eşinin ise "Gururumdan yüzümü kapatıyorum" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesi'nde H.İ. (59) kadın ile A.İ. (62) isimli kocasının evde esrar sattığı bilgisine ulaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAdana'da uyuşturucudan tutuklanan yaşlı çiftin sözleri şok etti: Gururumdan yüzümü kapatıyorum
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar