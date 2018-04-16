CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden ağaç katliamı

Albatros'ta ağaçların kesilmesi üzerine gördüğü tepkiden çekinen belediye, inşaatı yapacak firmaya hafriyatın gece alınması talimatını verdi. Gece kesilen çok sayıda ağaç hafriyat kamyonlarıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaş görmesin diye inşaatın etrafı çevrildi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Alkış Barış, hem valilik hem de kaymakamlığa şikayette bulundu. Gezi Parkı'nda ağaçlar kesildi diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'lilerin Büyükçekmece'de nasıl bir tavır göstereceği merak ediliyor.

MÜTEAHHİT TANIDIK

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi yine çok tartışılacak bir satışa imza attı. albatros Parkı'nın hemen bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 3,5 dönümlük arazi 7.5 milyon lira gibi cüzi bir rakama Ayhan Bacinoğlu isimli müteahhitte satıldı. Başkan Hasan Akgün'ün de çok yakın arkadaşı olan Bacinoğlu bir dönem Büyükçekmecespor'un başkanlığını da yürütüyordu.

HAFRİYATI GECE KALDIRIN

Deniz manzarasına hakim olan 3,5 dönümlük arazinin üzerinde çok sayıda anıt değerinde olan çam ağacı bulunuyordu. albatros Parkı'nda yaşanan gerilimin tekrar etmesinden korkan Başkan Akgün, hafriyatı alan kişilerin gece çalışması talimatını verdi. Kimse görmesin diye inşaatın etrafı metrelerce yükseklikte koruyucularla çevrildi. Ardından çalışmalara start verildi. Bir taraftan 50-60 yıllık çam ağaçları kesilirken diğer taraftan da hafriyat kamyonları harıl harıl harfiyat taşıdılar. Gece yapılan bu çalışmalarla birlikte çok sayıda ağaç vatandaştan saklanarak kesildi. Hafriyat kamyonlarının kesilen ağaçları taşımasını ise bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

MUHTAR VALİLİĞE ŞİKAYET ETTİ

Büyükçekmece Atatürk Mahalle Muhtarı Alkış Barış, anıt değeri taşıyan ağaçların kesilmesi üzerine İstanbul Valiliği'ne bir dilekçe yazdı. Dilekçede, " Atatürk Mahallesi 292 ada 4 ve 516 ada 5 parsellerde mevcut ağaçlar zaman içinde ilgili idareler ve keendini bilmez kişiler tarafından kesilmekte veya çeşitli kimyasallarla tahrip edilerek yaşamlarına son verilmektedir. Bu gibi kötü hareketleri önlemek ve kültür tarihimizde özel bir yeri olan ANIT AĞAÇ niteliği taşıyan bitkilerimizin yasalarla da korunmasını talep ediyoruz" denildi.

BAŞKANIN KONUTUNUN YANINDA

Muhtar Barış, Başkan Akgün'ün ve ailesinin de oturduğu konutun hemen yanında yapılan çalışmaya kimsenin ses çıkarmamasına isyan ederek, "Nükleerleri protesto edenleri, televizyon ve gazetelerde poz veren aktiviteler nedense mevzu Büyükçekmece olunca sessiz kalıyorlar. Gezi olaylarında aktif olan kişiler Büyükçekmece'de başkanın arkasında geziyor. Burası 7,5 milyona alınmış. Neredeyse çekirdek parası. 5 daireyle buranın arsa maliyeti karşılanır. Deniz manzaralı dairelerin tahmini satışları 1,5 milyon civarında olacaktır."

Erhan Öztürk / SABAH