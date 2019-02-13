Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne bugün itibariyle başlandı." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında "Ankara'daki Şehir Hastanesi, Türkiye'nin en büyüğü olacak ve birkaç gün içerisinde inşallah açıyoruz." demişti.

Ankara'da yapımı tamamlanan ve yakın bir zamanda açılışını gerçekleştirecekleri şehir hastanesinde çok sayıda vatandaşın tedavi olma imkanı bulacağını belirten Erdoğan, "Yönetime geldiğimizde dünyada satın alma paritesine göre 17'nci sıradaki Türkiye'yi hamdolsun 13'üncülüğe kadar çıkardık. İnşallah bu yılın sonunda 12'nciliğe yükseltmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.



"TÜRK MİLLETİNE YAKIŞAN NEYSE ONU YAPTIK"

Erdoğan, konuşması sırasında dev ekranlarda şehir hastanelerine ilişkin videonun izletilmesi üzerine, "Bu hastaneler dünyada bile yok, bu Türkiye'de var. Türk milletine yakışan neyse onu yaptık, onu yapıyoruz. Şu güzelliğe bak. Şu anda inşallah Ankara'daki şehir hastanesi, Türkiye'nin en büyüğü olacak. Artık hemen hemen her şeyi bitti ve birkaç gün içerisinde inşallah açıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Etlik'te bulunan diğer şehir hastanesini de açacaklarını vurgulayan Erdoğan, böylece Ankara'nın Bilkent ve Etlik olmak üzere iki dev şehir hastanesine kavuşacağını bildirmişti.