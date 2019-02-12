Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da meydana gelen kanlı olay, tatilcilerin tadını kaçırdı. Olay, önceki akşam Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde yaşandı. İddialara göre, kayak takımı kiralama işi yapan ve kayak dersi veren 3 kişi ile bir otelin güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tarafları polis ayırdı. Ancak kriz sonlanmadı. Kayak kiralama işi yapan 40 kişilik grup, otele giderek görevlilerle tartıştı. Güvenlik görevlisi etrafa ateş açtı.
Kanlı olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerde kalan bazı tatilciler, odalarını boşalttı.
RANT KAVGASI
Vücuduna mermi isabet eden kayak öğretmeni Yusuf Köse (19) can verirken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 33 kişi gözaltına alındı. Kayak kiralama hizmeti veren ve saati 250 TL'ye ders veren grubun, otellerin bu hizmeti vermesini istemediği ve taraflar arasında husumet yaşandığı ortaya çıktı.
Güvenlik görevlisi ve esnaf arasında çıkan tartışma, kayak öğretmeni Yusuf Köse'nin ölümüyle sonuçlandı.
2 grup arasında çıkan silahlı kavga, kameralara yansıdı. Güvenlik önlemleri arttırıldı.
Kavga nedeniyle Jandarma, Özel Harekat ve asayiş timlerinin de bulunduğu 237 personel gönderildi.
TUNA ÇAM
Kanlı olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerde kalan bazı tatilciler, odalarını boşalttı.
RANT KAVGASI
Vücuduna mermi isabet eden kayak öğretmeni Yusuf Köse (19) can verirken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 33 kişi gözaltına alındı. Kayak kiralama hizmeti veren ve saati 250 TL'ye ders veren grubun, otellerin bu hizmeti vermesini istemediği ve taraflar arasında husumet yaşandığı ortaya çıktı.
Güvenlik görevlisi ve esnaf arasında çıkan tartışma, kayak öğretmeni Yusuf Köse'nin ölümüyle sonuçlandı.
2 grup arasında çıkan silahlı kavga, kameralara yansıdı. Güvenlik önlemleri arttırıldı.
Kavga nedeniyle Jandarma, Özel Harekat ve asayiş timlerinin de bulunduğu 237 personel gönderildi.
TUNA ÇAM
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