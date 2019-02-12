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  • 12.02.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 17:39

Son dakika: Çobanbeyli sınır kapısının tarafında patlama

'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın tarafında patlama meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan patlamada yaralıların olduğu belirtiliyor.

'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın tarafında patlama meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtilen saldırıda 7 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi .

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