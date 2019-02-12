Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtilen saldırıda 7 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi .
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