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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 17:27

'nde metrobüsler çarpıştı! Bir kişi yaralandı

İstanbul 'nde metrobüsler çarpıştı. da genç bir kız hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre , saat 15.40 sıralarında Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Zincirlikuyu- seferi yapan metrobüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile içeride savrulan yolculardan bir genç kız kafasını araç içinde vurarak hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan kıza ilk müdahalesi metrobüs durağındaki yolcular tarafından yapıldı. Kaza yapan araçlar ise yol kapanmaması için uygun bir noktaya çekildi. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri rapor tuttu.

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