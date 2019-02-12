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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 17:53

... teşkilatından 50 kişi istifa etti

... Başkanı 'nun istifasının ardından 50 partili daha 'den istifa etti.

Başkanı 'nun istifasının ardından 50 partili daha 'den istifa etti. Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kösegil, Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 CHP'li, Başkanlığına istifa dilekçelerini sundu.

Kösegil, adliye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, il ve ilçe kadın kolları yönetim kurulu, belediye meclis üyeleri ile bazı üyelerin aralarında olduğu 50 kişinin partiden istifa ettiğini söyledi.

Gördükleri lüzum üzerine bu kararı aldıklarını ifade eden Kösegil, istifaların devamının geleceğini sözlerine ekledi.

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