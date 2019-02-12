Trabzon Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, CHP ile HDP'nin yerel seçimler için yaptığı işbirliği hakkında konuştu.

Bu birliktelikle yüreğime ateş düştü. Bu ittifak oğlumun kemiklerini sızlattı. Şehit düşmeden önce sosyal medyada 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazan Eren, tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu.