FETÖ'nün aktif yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik iki ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
FETÖ'nün il yapılanması başta olmak üzere farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri belirlenen 16 zanlı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.
Söz konusu şüphelilerin arasında farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında arananların da olduğu belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, zanlılardan 10'u gözaltına alındı.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasında "mahrem imam" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan birinin öğretmenlik, diğerinin ise hazine uzmanlığı görevini aktif olarak sürdürdükleri öğrenildi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin, örgütün aktif yapılanması içerisinde oldukları belirlendi.
Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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