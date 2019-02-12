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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 10:33

'da ünlü mağazada skandalı

’de ünlü bir spor mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan bir kişinin, kabinde kıyafet deneyen müşteriyi görüntülediği ortaya çıktı, 5 yıla kadar hapsi istendi.

Genç kadın taytı denemek için kabine girdikten sonra...

Davaya konu olan olay geçtiğimiz ay 'deki ünlü bir spor giyim mağazasında yaşandı. Beğendiği taytı denemek için kabine giren Ceyda A., kabindeki aynadan telefonla görüntülerinin çekildiğini fark etti. Durumu mağaza sorumlularına ileten genç kız güvenlik kameralarının izletilmesini istedi.

SATIŞ SORUMLUSU ÇIKTI

Görüntülerde boş kabine girerek genç kızın görüntülerini çeken kişinin mağazada satış sorumlusu olarak çalışan Enes B. olduğu ortaya çıktı. Üzerine atılı suçlamaları kabul eden Enes B., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tacizci genç emniyette verdiği ifadesinde görüntüleri çektiğini ve pişman olduğunu söyledi. Şüpheli Enes B. önümüzdeki günlerde 'Özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Tacizci Enes B.'nin 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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tevfik..... tevfik.....

bu sapık nasıl oluyorda satış sorumluluğuna kadar yükseliyor ,demekki ortalıkta adam pek yok ,kimse kusura bakmasın .

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cevapla 12.02.2019 11:43
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