Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sivil imamı firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi öncesinde hazırlanan darbe planını örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e onaylatmak için İstanbul'dan ABD'ye gittiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Adil Öksüz'ü Atatürk Havalimanı'na bırakan kişinin örgütün TSK yapılanmasında mahrem imam olarak rol oynayan Alper Karabulut olduğu tespit edildi.





FİRARDA AKTİF ROL

Karabulut'un 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası kısa süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılınca İstanbul'a gelen Adil Öksüz'ü Ağustos ayının ilk günlerince Üsküdar'da barındığı evden alarak örgütün üst düzey sorumlusu olan Öksüz'ün firar etmesine aktif rol oynadığı belirlendi.

Bu tespitler ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Alper Karabulut geçtiğimiz günlerde düzenlenen başarılı operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Karabulut tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.





İDDİALARI REDDETTİ

Hakimlikçe sorgusu alınan Karabulut; "Benim hiçbir alakam yoktur. Adil Öksüz ile görüşmedim. Hiçbir şey yokken Adil Öksüz'ün sağ kolu diye basında yayınlandı. Benim üzerime atıldı. Ben Adil Öksüz'ü hiçbir şekilde görmedim. Kendisini tanımam. Herhangi bir şekilde iletişim kurmuşluğumuz yoktur" dedi. Şüpheli, hakkında ankesörlü hat üzerinden arandığına dair tespitler üzerinde, "Ardışık aramayla alakalı sabit hattan ben aranmışım. Özel ders verdiğim için öğretmen olduğum için ders veriyordum. Biyoloji dersi verdiğim için öğrencilerin velileri beni aramış olabilir" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, Alper Karabulut'u 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçu kapsamında tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Tutuklama kararında, şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminin baş sorumlularından Adil Öksüz'ü terör örgütü elebaşına darbe girişimini planlayıp son halini onaylatmak üzere 11 Temmuz 2016 tarihinde yurt dışına çıkarken Atatürk Havalimanı'nda saat 04:25'de bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Darbe girişiminden sonra 2016 yılı Temmuz ayının son haftası İstanbul iline gelen Adil Öksüz'ün Üsküdar ilinde barındığı evden alarak İstanbul Avrupa Yakası'na götürüldüğüne dair gizli tanık ifadesinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca terör örgütünün asker yapılanması ile ilgili iletişimini sağlamak için kullanılan ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığının tespit edildiği ifade edildi. Kararda, Karabulut'un 15 Temmuz darbe girişiminden önce Adil Öksüz'ün yurt dışına çıkmasına, darbe girişiminden sonra da ortadan kaybolmasına yardım ettiğine ve asker şahıslar ile darbe girişiminin öncesinde görüşme yaptığına dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kaydedildi.





SABAH