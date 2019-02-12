CHP'li yandaş gazeteci İrfan Değirmenci, Ankara'da açılan "Halk Sebze" çadırı önünde provokasyon yapmak isteyince halkın tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Bir takım malzeme çıktı herhalde. Çekmende sebep ne? Kimsenin hakkı yok burda çekmeye. İki tüp için 100 gün yattım ben. Defol git şurdan" diyerek Değirmenci'ye tepki gösterdi.

O TERBİYESİZLER YÜZÜNDEN BU HALE GELDİ

"Türkiye neden bu duruma geldi" diye soran Değirmenci'ye tokat gibi yanıt:

"Bazı geri kafalıların yüzünden bu duruma geldi. Devlete provokasyon yapmak için fiyatları yükseltenler yüzünden bu hale geldi. O terbiyesizler yüzünden bu hale geldi."



VATANDAŞ FİYATLARDAN MEMNUN

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış uygulaması dün başladı. Pek çok noktada hayata geçirlen uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar düşük fiyatlardan memnun kaldı."

Değirmenci'nin "Tanzim satış noktasından memnun musunuz?" sorusuna vatandaşlar "Çok memnununuz. En azından ucuza yiyeceğiz. Allah razı olsun" diyerek yanıt verdi.