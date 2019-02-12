Bakanlık duyurdu! 500 bin paket ele geçirildi

İzmir Aliağa Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 500 bin paket kaçak sigaraya el konuldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde sigara kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, İzmir Aliağa Limanında piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
İzmir'deki Aliağa Limanı'nda düzenlenen operasyonda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
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en ağır ceza verilsin bu hainlere
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