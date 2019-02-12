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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 13:27

Bakanlık duyurdu! 500 bin paket ele geçirildi

Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 500 bin paket ya el konuldu. 'ndan yapılan açıklamada, " genelinde sigara kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, İzmir Aliağa Limanında piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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ihsan ihsan

en ağır ceza verilsin bu hainlere

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cevapla 12.02.2019 13:09
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