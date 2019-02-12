Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 14:17

Bakanlık duyurdu! Görüşme 'de planlanıyor

'ndan yapılan açıklamada 'ın, ile 'de görüşmesinin planlandığı bildirildi.

Bakanlık duyurdu! Görüşme o şehirde planlanıyor

ndan yapılan açıklamaya göre Akar, Belçika'nın başkenti 'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

NATO Karargahı'nda 13 Şubat'ta yapılacak toplantıya iştirak edecek Akar'ın, ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Akar'ın görüşeceği isimler arasında Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın da yer alması öngörülüyor.

Akar'ın bir diğer görüşmesinin ise Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile olması planlanıyor. , göreve yeni başlayan Apostolakis'e kutlama mektubu göndermiş, kendisini Türkiye'ye davet etmişti.

Akar'ın, aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile ittifakın savunma caydırıcılık yapısının ele alınacağı oturumlara da katılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakanlık duyurdu! Görüşme Brüksel'de planlanıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar