Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 15:22

'te metan gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

'in merkez Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 4 kişi yaralandı. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi kanalizasyonunda sıkışma nedeniyle metan gazı patladı. patlama esnasında 57 nolu cadde, Şehit Adem Şahin caddesinin de aralarında bulunduğu 5 sokak ve caddede bulunan yaklaşık 15 rögar kapağı havaya fırlarken, çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriGaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar