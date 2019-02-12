Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi kanalizasyonunda sıkışma nedeniyle metan gazı patladı. patlama esnasında 57 nolu cadde, Şehit Adem Şahin caddesinin de aralarında bulunduğu 5 sokak ve caddede bulunan yaklaşık 15 rögar kapağı havaya fırlarken, çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.