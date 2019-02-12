Doğu ekspresi biletleri karaborsada

Kış aylarının en popüler gezi aracı, Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'ydi. Vatandaşlar, 24.5 saat süren masalcı yolculuğa ilgi gösterdi. Ancak bilet bulamayan vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar, bilet satış saatlerinin kamuya açıklanmasını istedi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, Doğu Ekspresi'nin biletlerinin karaborsaya düştüğü belirlendi. Sosyal medya üzerinden 118 TL olan yataklı vagon biletinin 1000-1500 liraya satıldığı öğrenildi.
- Güncel
- 12.02.2019
- Gazete
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