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'li başkan personele hayatı zindan etti

’li , belediyede çalışan hamilelerin işine son verdi. Ancak skandal bitmedi. ’nda da psikolojik taciz hakimdi. Kasarlıoğlu 3 yıl ücretsiz çalıştırıldıktan sonra 5 kuruş tazminat almadan gönderildi.

Mehteran isyanda
Aydın'ın 'li Belediye Başkanı personele hayatı zindan etti. Çerçioğlu, hamile kaldığı belirlenen 6 kadının işine son verdi. TAKVİM'in ortaya çıkardığı skandal, tepki çekti. Ancak belediyedeki psikolojik taciz ve hak ihlali bununla sınırlı değildi. Belediyenin 'nda da skandal patlak verdi.



Özlem Çerçioğlu

Aydın'da büyük ilgi gören Mehteran Takımı'nda çalışan kadınlar, Çerçioğlu'nun oyuncağı gibi oradan oraya sürüklendi. Aç susuz çalıştırılan ve gittikleri yerlerde camları örtülü otobüsün içinde giyinmeye zorlanan kadınlardan biri de idi. Genç kadın, 3 yıl önce solist olarak girdi. Ancak 3 yıl boyunca ücretsiz olarak çalıştırıldıktan sonra 5 kuruş para almadan işine son verildi. Yeliz Kasarlıoğlu'nun belediyede 10 yıldır çalışan eşi Vedat Kasarlıoğlu'un da 4 yıllık tazminatı verilerek işten atıldığı belirtildi. Eşiyle birlikte skandalı yargıya taşıyan Yeliz Kasarlıoğlu, "Bu kişiler kadın ve emek düşmanı" dedi.



ve davulcu eşi Vedat'ın işine haksız yere son verildi. Konu yargıya intikal etti.

MEVLÜT YÜKSEL

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