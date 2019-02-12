Aydın'ın CHP'li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu personele hayatı zindan etti. Çerçioğlu, hamile kaldığı belirlenen 6 kadının işine son verdi. TAKVİM'in ortaya çıkardığı skandal, tepki çekti. Ancak belediyedeki psikolojik taciz ve hak ihlali bununla sınırlı değildi. Belediyenin Kadın Mehteran Takımı'nda da skandal patlak verdi.
Özlem Çerçioğlu
Aydın'da büyük ilgi gören Mehteran Takımı'nda çalışan kadınlar, Çerçioğlu'nun oyuncağı gibi oradan oraya sürüklendi. Aç susuz çalıştırılan ve gittikleri yerlerde camları örtülü otobüsün içinde giyinmeye zorlanan kadınlardan biri de Yeliz Kasarlıoğlu idi. Genç kadın, 3 yıl önce solist olarak mehteran takımına girdi. Ancak 3 yıl boyunca ücretsiz olarak çalıştırıldıktan sonra 5 kuruş para almadan işine son verildi. Yeliz Kasarlıoğlu'nun belediyede 10 yıldır çalışan eşi Vedat Kasarlıoğlu'un da 4 yıllık tazminatı verilerek işten atıldığı belirtildi. Eşiyle birlikte skandalı yargıya taşıyan Yeliz Kasarlıoğlu, "Bu kişiler kadın ve emek düşmanı" dedi.
Solist Yeliz ve davulcu eşi Vedat'ın işine haksız yere son verildi. Konu yargıya intikal etti.
MEVLÜT YÜKSEL
Özlem Çerçioğlu
Aydın'da büyük ilgi gören Mehteran Takımı'nda çalışan kadınlar, Çerçioğlu'nun oyuncağı gibi oradan oraya sürüklendi. Aç susuz çalıştırılan ve gittikleri yerlerde camları örtülü otobüsün içinde giyinmeye zorlanan kadınlardan biri de Yeliz Kasarlıoğlu idi. Genç kadın, 3 yıl önce solist olarak mehteran takımına girdi. Ancak 3 yıl boyunca ücretsiz olarak çalıştırıldıktan sonra 5 kuruş para almadan işine son verildi. Yeliz Kasarlıoğlu'nun belediyede 10 yıldır çalışan eşi Vedat Kasarlıoğlu'un da 4 yıllık tazminatı verilerek işten atıldığı belirtildi. Eşiyle birlikte skandalı yargıya taşıyan Yeliz Kasarlıoğlu, "Bu kişiler kadın ve emek düşmanı" dedi.
Solist Yeliz ve davulcu eşi Vedat'ın işine haksız yere son verildi. Konu yargıya intikal etti.
MEVLÜT YÜKSEL
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