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  • Son Güncelleme: 11.02.2019 09:41

Son dakika: 'dan 'ya kritik ziyaret

, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün ’ya gelecek.

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Türkiye'ye geliyor.

AKAR İLE GÖRÜŞECEK
Edinilen bilgiye göre Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün 'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenlerle karşılanacak Şoygu, Akar ile görüşecek.

MASADA SURİYE VAR
Görüşmede, Soçi'de yapılacak üçlü zirve öncesinde 'deki gelişmelerin yanı sıra başta olmak üzere bölgedeki son durumun ve sahadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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