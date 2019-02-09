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  • Son Güncelleme: 09.02.2019 13:09

Yerel seçim öncesi İYİ Parti'ye soğuk duş! Belediye Başkan adayı Mustafa Özata çekildi

İYİ Parti'nin Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkan Adayı olarak duyurduğu Mustafa Özata, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İYİ Parti'ye soğuk duş! Adaylıktan çekildi

2014 seçimlerinden MHP'den Safranbolu Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Özata, 31 Mart 2019 için İYİ Parti'den aday gösterildi.

CHP ile yapılan Millet İttifakı'nda partilerin ayrı ayrı aday göstermesinin sağlıklı sonuç vermeyeceğini belirten Özata, tek çatı altında birleşilmesini talep etti. Yapılan görüşmelerde, İYİ Parti genel merkezi, Safranbolu'da tek aday gösterilmesi için ısrarcı olmadı.

İYİ Parti ve CHP'nin seçimlere ayrı adaylarla girecek olması, AK Parti ve MHP karşısında beklenen sonucu getirmeyeceğini düşünen Mustafa Özata adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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