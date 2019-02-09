Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki gemi indirme töreninin hemen ardından,arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına geldi. Erdoğan, şu an çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'daki incelemelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"KARARLI ŞEKİLDE ATIMLARI ATACAĞIZ"

"Biz şimdi hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok dersler var. Ve buna göre de gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız. Değerlendirmesini yapacağız ve atılması gereken adımları atacağız."

CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Koca ise Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.