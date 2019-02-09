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  • Son Güncelleme: 09.02.2019 12:58

Başkan Erdoğan enkaz alanında konuştu: Kararlı şekilde adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 'daki enkaz alanında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerlendirmesini yapacağız ve atılması gereken adımları atacağız" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Kartal'da çöken binada can kaybının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı , Tuzla'daki gemi indirme töreninin hemen ardından,arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 'daki enkaz alanına geldi. Erdoğan, şu an çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'daki incelemelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"KARARLI ŞEKİLDE ATIMLARI ATACAĞIZ"
"Biz şimdi hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok dersler var. Ve buna göre de gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız. Değerlendirmesini yapacağız ve atılması gereken adımları atacağız."

CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Koca ise Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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