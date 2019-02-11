Başkan Erdoğan: Domates, biber, patlıcan terörünü bitireceğiz

Ne diyorlar; domates, patates, patlıcan, sivri biber vs... Bunların hepsi yutturmaca. İşte maalesef bir çete de öyle türedi. Hale giden müfettişleri dövmeye kalktılar.
Şunu iyi bilsinler. Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristlerin işini bitirdiysek, halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitiririz.
CEVABI CUMHUR VERECEK
Bunları 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz. Çöp, çamur ve çukur . Bir yanında Kandil'in desteklediği HDP, diğer yanında adı iyi olan parti var... Bir de Saadet Partisi. Cumhur İttifakı bu illet ittifakına en güzel cevabı verecektir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan ilk olarak Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel atma törenine katıldı. Erdoğan burada kitap, dergi ve gazetelerde KDV oranının sıfırlanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan daha sonra Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, İstanbul sandık başkanlarıyla bir araya geldiği programda ise önemli açıklamalar yaptı.
CHP'yi eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Çevreci biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz. Çöp, çamur ve çukur. CHP'de şu anda Kandil'deki terör örgütünün desteklediği HDP var. Bir diğer yanında da adı iyi olan bir parti. Bir de yanlarında Saadet Partisi. Dördü el ele vermişler. Ne yaparsanız yapın Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bu illet zillet ittifakına cumhur ittifakı en güzel şekilde cevabını verecektir. CHP ve avaneleri naylon poşetle icraatta bulunuyorlar. Bizimse kenevirden dokunmuş torbalarımız var. Sıfır atık projemizin çevreci yaklaşımıdır bu."
Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.
BAŞKAN SEVGİSİ
Başkan Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a gelen 83 yaşındaki Meliha Demirel'i, elini öperek ağırladı. Meliha Nine, Erdoğan'a Türk bayrağı, eşi Emine Erdoğan için de el örmesi çorap hediye etti.
Şunu iyi bilsinler. Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristlerin işini bitirdiysek, halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitiririz.
CEVABI CUMHUR VERECEK
Bunları 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz. Çöp, çamur ve çukur . Bir yanında Kandil'in desteklediği HDP, diğer yanında adı iyi olan parti var... Bir de Saadet Partisi. Cumhur İttifakı bu illet ittifakına en güzel cevabı verecektir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan ilk olarak Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel atma törenine katıldı. Erdoğan burada kitap, dergi ve gazetelerde KDV oranının sıfırlanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan daha sonra Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, İstanbul sandık başkanlarıyla bir araya geldiği programda ise önemli açıklamalar yaptı.
CHP'yi eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Çevreci biziz. CHP'yi 3 'Ç' ile tarif edeceksiniz. Çöp, çamur ve çukur. CHP'de şu anda Kandil'deki terör örgütünün desteklediği HDP var. Bir diğer yanında da adı iyi olan bir parti. Bir de yanlarında Saadet Partisi. Dördü el ele vermişler. Ne yaparsanız yapın Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bu illet zillet ittifakına cumhur ittifakı en güzel şekilde cevabını verecektir. CHP ve avaneleri naylon poşetle icraatta bulunuyorlar. Bizimse kenevirden dokunmuş torbalarımız var. Sıfır atık projemizin çevreci yaklaşımıdır bu."
Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.
BAŞKAN SEVGİSİ
Başkan Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a gelen 83 yaşındaki Meliha Demirel'i, elini öperek ağırladı. Meliha Nine, Erdoğan'a Türk bayrağı, eşi Emine Erdoğan için de el örmesi çorap hediye etti.
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