Mobil tanzim satışı başladı

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Gaziosmanpaşa'da mobil tanzim satış noktası kuruldu. Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da hayata geçirildi.
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