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  • 10.02.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 14:40

Mobil tanzim satışı başladı

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Gaziosmanpaşa'da mobil tanzim satış noktası kuruldu. Projenin ilk etabında 'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.

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