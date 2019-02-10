Adalet Bakanı Gül: Kazdıkları çukura teröristleri gömdük, gömmeye de devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sırtını teröre dayayanlar ve sırtını teröre dayayanlarla iş birliği yapanların bulunduğunu belirterek, "Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz." dedi.

Gül, Antalya Gaziantepliler Kültür Derneği tarafından Muratpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin neresinden olursa olsun, herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve 82 milyon vatandaşın ay yıldızlı bayrağın altında gururla yaşadığını söyledi.

Bir ve beraber olunduğu sürece ülkedeki birlik ve huzurun bozulmayacağını ifade eden Gül, "Türkiye'de huzurumuzu, birliğimizi bozmak isteyenler var. Sırtını terörü dayayanlar var. Sırtını teröre dayayanlar ile iş birliği yapanlar var. Biz iş birliğimizi Türkiye'nin neresinde olursa olsun Türk'üyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle ve Alevi'si ile 82 milyona dayadık ve Cumhur İttifakı ile sizlerden 31 Mart'ta güçlü bir destek almak için yola çıktık." diye konuştu.

Seçimi ağız tadıyla huzur içerisinde tamamlayacaklarını dile getiren Gül, sandıktan çıkan sonuca saygı duyacaklarını vurguladı.

"Sandık, demokrasinin namusudur." diyen Gül, en güzel günler, gelecek ve çocuklar için çalıştıklarını kaydetti.

Partilerin, seçimlerin ve manifestoların hepsinin gelip geçici ama birlik ve beraberliğin kalıcı olduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Sofrada Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü ve Kürt'ü ile zengini ve fakiriyle, partili partisiz herkesle aynı sofraya kaşık sallamaktır önemli olan. AK Parti, Türkiye'nin ağız tadının bozulmaması için yapılan siyasetin adıdır. İnşallah ağız tadımızı kimse bozamayacak. Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz."