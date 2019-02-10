Yeni sistemde bedelli sürekli hale getirilecek. Bedelliden yararlananlar bir aylık zorunlu askerlik yapacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes bedelliden yararlanabilecek. Yaş sınırı olmayacak. Üniversite mezunları için yedek astsubaylık mekanizması da devreye sokulacak. Meslek yüksek okulları mezunlarının da yedek astsubay uygulamasından yararlandırılması planlanıyor. Üniversite mezunlarına ücretli yedek astsubaylığın yanısıra 6 aylık kısa dönem seçeneği de sunulacak. Lise mezunları için 9 veya 12 ay askerlik süresi tartışılıyor. Ama bir mesleği olanlar askerde mesleklerini sürdürmeleri ve eğitim almaları öngörülüyor.
ZÜBEYDA YALÇIN
ZÜBEYDA YALÇIN
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