Terör örgütü PKK'ya destek veren ABD iyice küstahlaştı. Önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'yi ikiye ayrılmış gibi gösteren bir harita paylaşarak skandala imza attı. Ancak rezalet bununla sınırlı kalmadı. ABD Donanması resmi Twitter hesabında İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisi fotoğrafının kullanılması tepki topladı. Fotoğrafla birlikte, "ABD'nin Avrupa Donanma Komutanlığı: USS Donald Cook 19 Ocak 2019'da, bölgesel müttefikler ve Donanma Ortaklıkları'nın desteğinde Türk boğazlarından geçerek Karadeniz'e girdi" notu yazıldı. ABD Donanması'nın 15 Temmuz Köprüsü'nden geçiş karelerini resmi sayfasının ana profiline taşıması düşmanlık mesajı olarak yorumlandı.
- Güncel
- 09.02.2019
- Gazete
Önce harita şimdi fotoğraf: ABD psikolojik savaşa devam ediyor
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