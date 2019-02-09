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Önce harita şimdi fotoğraf: psikolojik savaşa devam ediyor

Foto-şok!
Terör örgütü 'ya destek veren iyice küstahlaştı. Önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'yi ikiye ayrılmış gibi gösteren bir harita paylaşarak skandala imza attı. Ancak rezalet bununla sınırlı kalmadı. ABD Donanması resmi Twitter hesabında İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisi fotoğrafının kullanılması tepki topladı. Fotoğrafla birlikte, "ABD'nin Avrupa Donanma Komutanlığı: USS Donald Cook 19 Ocak 2019'da, bölgesel müttefikler ve Donanma Ortaklıkları'nın desteğinde Türk boğazlarından geçerek 'e girdi" notu yazıldı. ABD Donanması'nın 15 Temmuz Köprüsü'nden geçiş karelerini resmi sayfasının ana profiline taşıması düşmanlık mesajı olarak yorumlandı.

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