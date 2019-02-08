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  • Son Güncelleme: 09.02.2019 06:52

ve Europol le arıyordu! O Rus terörist 'de yakalandı

'ün le aradığı yabancı uyruklu şüpheli 'de yakalandı.

O Rus terörist yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan vatandaşı R.S. (29) gözaltına alındı.

INTERPOL VE EUROPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU
Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasa dışı silah ve mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer aldığı iddiasıyla -Europol Dairesi Başkanlığınca le aranan R.S. hakkında G-87 (genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (yasa dışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği belirtildi.

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