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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 18:47

'dan Beykoz'da esnaf ziyareti

Başkanı ve AK Başkanı Adayı , Cuma namazını 'nde kıldıktan sonra ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başkanı ve AK Başkanı Adayı , Cuma namazını 'nde kıldı.

Yıldırım, namazın ardından 61 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Çakmak'ın cenaze namazına katıldı. Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla oturup, sohbet eden Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir lokanta, çay ocağı ve kafeye uğrayan Yıldırım, daha sonra Kadın Kolları Seçim Standını ziyaret etti.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ
Yıldırım, bir diş kliniğinde bulunanların pencereden yaptıkları davet üzerine, onları ziyaret etti. Klinikte doktor İsa Demir, Yıldırım'a asistanı 22 yaşındaki 'ın dün gece gördüğü rüyasını anlattı. "Elif Pirdağ sizi dün gece rüyasında görmüş. Namaza gelip, kliniğe uğramışsınız " sözleri üzerine Yıldırım Elif Pirdağ'a, "Sen 31 Mart için de bir şey söyle" dedi.

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