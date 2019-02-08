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  • Son Güncelleme: 09.02.2019 06:53

Son dakika… ’nin onayladığı tezkere ’de

Denizde terörizmle mücadeleye katkı sağlanabilmesi maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () deniz unsurlarının, , karasuları ve açıkları, ve mücavir bölgelerde görev süresinin uzatılmasına dair tezkere ’de yayımlandı.

TBMM’nin onayladığı tezkere Resmi Gazete’de

'de bulunan kararında, , karasuları ve açıkları, ve mücavir bölgelerde vuku bulan, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi () ve TBMM'nin kararları sonucunda deniz unsurlarının görev süresi 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılmıştır. Bölgede konuşlandırılacak olan TSK deniz unsurları bulundukları yerlerde seyreden Türk bayraklı ve bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Gazetede yer alan ifadelerde, anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 6 Kasım 2018'de 13 ay daha uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmelerine ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin tarafından yapılması için izin verilmesine karar verildiği ifade edildi.

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