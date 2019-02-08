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  • Son Güncelleme: 09.02.2019 02:10

'da minibüs bekleyen lise öğrencisini eden sapık yakalandı

'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini edip, kaçan Kemal G. (47), yakalandı. Kemal G.’nin suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Aydın'da minibüs bekleyen lise öğrencisini taciz eden sapık yakalandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen Kemal G., okuldan çıkıp kaldırımda minibüs bekleyen lise öğrencisi kızı, iddiaya göre etti. Lise öğrencisi durumu okulun güvenlik görevlisine bildirirken, Kemal G. ise koşarak uzaklaştı.

İLK DEĞİLMİŞ
Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin kaçtığı yönde araştırma yapan polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal G.yi,ÿkısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Bu arada, Kemal G.'nin suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kemal G.'nin sorgusu sürüyor.

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