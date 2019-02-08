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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 21:56

Son dakika: 'da çöken binanın enkazında 'ın cansız bedenine ulaşıldı

'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Şevval'den kötü haber!

'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan olduğu belirtiliyordu.

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