

Kadıköy Belediye Meclisi Şubat ayı oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili ve İBB AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan'ın kürsüdeki konuşması CHP'li meclis üyeleri tarafından engellendi!

Kadıköy Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yener Kazak'ın taraflı tutumu ve Şahan'ı konuşturmamak için sözünü sürekli kesmesi de gözlerden kaçmadı! Öte yandan Meclis Başkanı Kazak ve bazı CHP'li meclis üyeleri basın mensuplarına da sataştılar. Tamamen demokratik hakkını kullanarak görevini yapmak isteyen basın mensuplarının üzerine yürüdüler ve dışarı atmakla tehdit ettiler!

"SAYIN KILIÇDAROĞLU, BENİM 5 YILDIR SÖYLEDİĞİMİ SÖYLEDİ!"

Ömer Şahan, gruptaki konuşmasında "Aykurt beye bir daha ki dönem siz burada olmayacaksınız demiştim. 1- CHP sizi aday yapmaz, inşallah olursunuz. Çünkü sizin gibi başarısız bir belediye başkanı bizim için iyi olur, 2- olsanız da Kadıköy'ün kötü yönetimi son bulacak ve AK Parti'li Belediye Başkanı buraya gelecek demiştim. Üzülerek söylüyorum Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir konuda aynı düşünceye sahip olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Buda Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun başarısız olduğu konusudur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği basına da yansıdı. Zaten ben buradan 5 yıl boyunca defalarca söyledim" dedi.

"KADIKÖYLÜLERİN MALLARINI MÜLKLERİNE SAHİP ÇIKTIK"

Şahan, "Her ne kadar farklı düşüncelerimiz olsa da burada güzel şeyler yaptık. Kent ve şehirle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarla aynı düşünce içinde hareket ettik.

Ancak bir gece ansızın Ankara'dan gelen telefonlarla Kadıköy'ün mallarının mülklerinin başka CHP'li belediyelere verilmesi noktasında çalışmalar yapılırken orda da sahip çıktık beledimizin mallarına!" diye konuştu.

"DÜN SÖZDE ADALET İÇİN YÜRÜDÜĞÜ GENEL BAŞKANINDAN BUGÜN KENDİSİ İÇİN ADALET ARIYOR!"

Ömer Şahan, "Aykurt başkanın kendi adına bir adalet arayışı içerisinde olduğunu gördüm. Üzülerek söylüyorum ki Ankara'dan İstanbul'a TEM Oto Yolunu kullanarak genel başkanıyla sözde adalet yürüyüşü yaptığını biliyoruz. Hatta genel başkanını sivrisineklerden korumak için özel spreylere kadar Kadıköy halkının parasıyla aldığı yemeklerle, ikramlarla yaptığı mücadelenin sonunda bugün kendisi için hak arayışını, adalet arayışını üzüntüyle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

"SIRTINI PKK'YA, SIRTINI KANDİL'E DAYAYAN HDP'Yİ AÇIK AÇIK DESTEKLEYEN BİR ADAYINIZ VAR!!!"

Şerdil Dara Odabaşı'nın Cumhuriyet, Laik ve demokrat Kadıköylüleri temsil edemeyeceğini ifade eden Ömer Şahan, "Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Belediye için aday belirlerken Kadıköylü seçmenin iradesini kendi iradesi gibi görüp, biz ne yaparsak yapalım, kimi çıkarırsak çıkaralım, kim aday olursa olsun zaten Kadıköylüler burda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir düşüncesiyle bir aday belirlendiğini gördüm Kadıköy'de ve çok üzüldüm. Aykurt beyle anlaşırız anlaşamayız, severiz sevmeyiz, bana dava açmasına rağmen söylüyorum Aykurt bey Cumhuriyet Halk Partililer tarafından kabul görmüş bir isimdir.. Ama yeni başkan adayının Atatürkçülüğünü, Laikliğini ve özellikle de HDP ile alakalı şu attığı tweet'leri görüyorsunuz. Bu Cumhuriyet, Laik ve demokrat Kadıköylülere hakarettir. Sırtını PKK'ya, sırtını Kandil'e dayayan bir parti HDP'yi açık açık destekleyen bir adayınız var" dedi.

Çok demokrat ve özgürlükçü geçinen CHP'liler ellerini sıralara vurarak ve bağırmak suretiyle sözlü müdahale edip Ömer Şahan'ı konuşturmadılar.

Ömer Şahan, Kadıköy Belediyesinin bazı CHP Meclis üyelerinin kendisine ve basına yaptığı bu çirkin saldırıyı esefle kınadığını sözlerine ekledi.