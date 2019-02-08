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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 09:29

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı i açıklaması: Son derece endişe verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Suudi gazeteci 'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası dün yaptığı açıklamalarına ilişkin Reuters'a değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

ALTUN ŞUNLARI SÖYLE:

-Türkiye'nin Kaşıkçı konusundaki bulguları Raportörü Callamard'ın basınla paylaştığı sonuçlarla benzer.

-Kaşıkçı konusundaki soruşturma sürecinde elimizden geldiğince işbirliği içinde olma kararlılığımızı hatırlatıyoruz

-Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici ve ilgili Suudi yetkililerin kredibilitesine de zarar verici

-Kaşıkçı konusunda adalet istemeye devam edeceğiz

-Suudi yetkililer planlı bir le Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli

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