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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 18:43

'den tutuklu tahliye edildi

Şarkıcı , denetimli serbestlik hükümleri uyarınca bugün 'nden tahliye edildi.

FETÖ'den tutuklu Atilla Taş tahliye edildi

"'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen şarkıcı bugün tahliye edildi.

"FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılandığı dava kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan şarkıcı Atilla Taş, tahliye edildikten sonra cezasının onanması üzerine 9 Kasım 2018'de yeniden tutuklandı.

Önce 'ne nakledilen Atilla Taş, daha sonra 'ne sevk edildi. Taş'ın avukatları, bu süreçte müvekkillerinin tahliye edilmesi için denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Talebi değerlendiren İnfaz Hakimliği talebi yerinde bularak Atilla Taş'ın tahliyesine karar verdi.

Bunun üzerine Taş, tahliye edildi. Avukatı Yaman Akdeniz, şarkıcının tahliye edilmesini sosyal medya hesabından da duyurdu.

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