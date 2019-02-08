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  • 08.02.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 11:33

'ta teröristlere ait roketatarlar bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 'ın kuzeyinde 'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Hazırlık yapıyorlardı! Sınır ötesinde bulundu

'ın kuzeyinde 'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Hakurk'taki üs bölgesi çevresindeki operasyonlarında iki RPG-7 mühimmatı ve bunlara ait sevk fişekleriyle iki AT-4 roketatar bulundu.

Söz konusu silah ve mühimmatın üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerce bırakıldığı belirlendi.

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