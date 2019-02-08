Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Hakurk'taki üs bölgesi çevresindeki operasyonlarında iki RPG-7 mühimmatı ve bunlara ait sevk fişekleriyle iki AT-4 roketatar bulundu.





Söz konusu silah ve mühimmatın üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerce bırakıldığı belirlendi.