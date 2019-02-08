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  • 08.02.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 11:34

Başkanı başından vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Başkanı olarak güven tazeleyen (57), otomobilinin içinden başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Ziraat Odası Başkanı başından vurulmuş halde ölü bulundu

Merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde Başkanı, Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Ceyhan ilçesi Köprülü Mahallesi muhtarı , iddiaya göre kendisini evinden almaya gelen özel şoförü A.Ş.'yi evin yakınlarındaki markete gönderdi. Bir süre sonra otomobile dönen A.Ş., Muhammet Bulut'u başından vurulmuş halde buldu. A.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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