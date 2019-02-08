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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 09:31

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturmasında; 21'i meslekten ihraç, 2'si emekli 23 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde, örgütün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'nda bulunan ve örgütle irtibatları saptanan, 21'i meslekten ihraç edilen, 2'si emekli 23 polis hakkında gözaltı kararı verildi. 1'i komiser, 1'i komiser yardımcısı olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerden 17'si yakalanarak, gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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