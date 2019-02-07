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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 07:15

Son dakika: 'den ve yağış uyarısı geldi! İstanbul'da hava nasıl olacak? 8 Şubat hava durumu

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde son dakika ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile 'de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Peki yurdun diğer kesimlerinde 8 Şubat Cuma hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı ve yurt genelinde hava durumu raporu...

Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı geldi!
Hava durumunu merak eden vatandaşlara haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji, yayınladığı uyarıda yarın kuvvetli rüzgar beklenen illeri açıkladı. Peki 8 Şubat Cuma hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

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