Hava durumunu merak eden vatandaşlara haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji, yayınladığı uyarıda yarın kuvvetli rüzgar beklenen illeri açıkladı. Peki 8 Şubat Cuma hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul'da hava nasıl olacak? 8 Şubat hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Peki yurdun diğer kesimlerinde 8 Şubat Cuma hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı ve yurt genelinde hava durumu raporu...
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