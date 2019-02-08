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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 11:33

Skandal! Şişli Belediye Başkan adayı 'in pankartlarını resmi plakalı araçla astılar

’li 'nin, CHP’li aday 'in tanıtım pankartlarını asarken resmi plakalı aracın kullanılması tepkilere yol açtı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Şişli'de Cumhuriyet Halk Partisi () Adayı 'in tanıtım pankartlar resmi plakalı araçlarla ilçenin birçok yerine asıldı. Şişli Mecidiyeköy, yeni belediye binası önü ve ilçenin birçok merkezine asıldığı görüldü. Mecidiyeköy Meydanda, resmi plakalı araçla CHP adayına ait tanıtım pankartları iki kişi tarafından asılırken, bir kişinin sürücü koltuğunda beklediği görüldü. İki şahıs pankartı astıktan sonra resmi araca hızlı bir şekilde binerek, Zincirlikuyu'ya doğru gitmek üzere bölgeden uzaklaştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan CHP adayına ait pankartların asma anı vatandaşların kamerasına da yansırken, vatandaşlar resmi imkanlarla adaya ait pankartların asılmasına tepki gösterdi.


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