Başkan Erdoğan'dan kadro provokasyonuna sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sivas Mitingi'nde kendisinde kadro sloganı atanlara sert çıktı.

Provokasyon yapanlara hitaben konuşan Erdoğan, "Biz KİT'lere falan kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir lider de değilim. Lütfen, samimi olalım dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkaralım." dedi.