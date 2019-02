AHaber CANLI YAYIN



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

RASTGELE ELLERE BU SEÇİM BIRAKILAMAZ​

Size siz Sivaslılara yiğido deniyor. AK Parti davasını nasıl sahiplendiğinizi biliyorum. Bugünden geriye gidelim. Bin yıldır Türk yurdu olan Sivas tarihin en merkez şehirlerinden biridir. Türk İslam kimliği kazanarak büyümüş ve gelişmiştir. Hiç bir zaman dik durmadığımızı gördünüz mü? Onun için dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart seçimi çok çok önemli. Rastgele ellere bu seçim bırakılamaz. Şehrimiz danişment ve Selçuklu devletlerine merkez olduğu gibi, milli mücadelemize Gazi Mustafa Kemal'le birlikte başkentlik yapmıştır. Bu toprakların tüm hazinelerini şükranla yad ediyorum. Yola çıkarken biz ne dedik; 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece... Gideceğiz gündüz gece...

BİZİ GEORGE, HANS BİR YERLERDEN VURMAK İSTİYOR

Biz kitlere filan herkese kadrosunu verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Bu toplantıyı provoke etmeyin. Bizler Cudi'de, Tendürek'te mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patates, düşünün ya düşünün bir merminin fiyatı nedir? Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da ona ön ayak oluyorlar.

GEREKİRSE TANZİM SATIŞLARINI KURARIZ

Gerekirse tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız. En ucuz fiyata ürünlerimizi getiririz dedik. Başkanlarımız çalışmaya başladı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar edip Sivas'ta belediyeyi almaya çalışıyorlar.

SAKIN BU DEDİKODULARA İNANMAYIN

Türkiye'de bir iktidar var. Bu iktidarın Sivas'a verdiği hizmetler ortada... Şu ana kadar Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var. Sizden arzum Sivas'ın milletvekili olmuş, adalet bakanlığı bakan yardımcılığı görevi yapmış sivaslı Hilmi kardeşimi kendisini belediye başkanı adayı yaptık. Sizden isteğim onu destekleyin. Kardeşlerim Sivas'ın bizim gönül dünyamızda çok özel bir yeri var. Bizi yollara düşüren de işte bu Sivas hasretidir. Sivas'ın gönlünde nifak değil de birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyor. Neymiş AK Parti adayını çekecekmiş... Sakın bu dedikodulara inanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Biz bu ülkeyi yöneten anlı şanlı AK Parti'yiz. Cumhur İttifak'ın içinde başka bir parti yoktur. Bu ilk mitingimizde Sivas'ta yapıyoruz. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Sivas'tan başlamamızın bir nedeni var. Sivas Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehirdir. Burası esarete meydan okuyan. İstiklal ve hürriyeti hedef gösteren bir karargahtır. Sivas bugün de karargah şehirlerimizden biridir. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutlayacağız.

VATANIMIZA BAYRAĞIMIZA İSTİKLALİMİZE UZANAN HER ELİ KIRARIZ

Bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas'ta verirken o idealleri buradan tekrar ediyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız bayrağımız, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza bayrağımıza istiklalimize uzanan her eli kırarız. Kandil'de kırdık, Afrin'de Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gerekli dersi verdik, yine veririz. Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye hayalleri kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır.