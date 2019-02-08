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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 15:47

davasında HTS raporu: 01.48- 02.16 arasında iletişim yok

Ankara'da, üniversite öğrencisi 'in (23), cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada dosyaya giren HTS (telefon görüşme) raporunda, sanıklar ve Şule Çet'in, saat 01.48 ile 02.16 arasında telefon ve internet kullanmadığı belirtildi. Saat 02.39'da ise sanık 'ın kız arkadaşı tanık Pınar T.'ye 'çok kötü şeyler oldu' şeklinde gönderdiği mesaj raporda yer aldı. Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, söz konusu raporun tecavüzü ispatladığını ileri sürdü.

Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 29 Mayıs'ta sabaha karşı saat 04.00 sıralarında lüks plazanın 20'nci katından düşerek öldü. Olayın ardından Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), gözaltına alındı. Aksu ve Akand, ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, daha sonra soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. İddianamede, Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve plazanın 20'nci katından atılarak öldürüldüğü belirtildi.

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