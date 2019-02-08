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  • 08.02.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 12:29

" ve Transfer Merkezi"nde çalışmalar yeniden başladı

'da " ve "nde çalışmalar, () tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı. Proje revize edilmeden önce terminal binası "martı" şeklinde planlanması nedeniyle kamuoyunda "martı projesi" olarak biliniyordu.



"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi"nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı.

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