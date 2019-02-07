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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 04:16

Son dakika: Atama ve görevden alma kararları 'de

ve , ile Kültür ve Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları 'de yer aldı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

ve , ile Kültür ve Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne İrfan İçöz atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Bülent Uğur Ecevit'in ataması yapıldı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Nüsret Tutan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcıları Ümit Yaşar Gözüm ve Semra
Atınç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcıları Nurettin Serhad Akcan ve Çetin Arslan ile Sinema Genel Müdür Yardımcısı Halil Özkan görevlerinden alındı.

Bolu ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü'nün de görevlerinden alınmasına karar verildi.

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