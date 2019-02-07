YSK seçmen sorgulama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesi partilerin çalışmaları sürüyor. Seçim zamanı yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu 'Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım' sorusunun cevabını yayınlandı. Seçmen ve sandık bilgileri YSK'nın resmi şnternet sitesi üzerinden görülebiliyor. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım, sorularının yanıtı...

NEREDE, HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen sorgulama işlemleri YSK'nın http://www.ysk.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistem açıldıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan "Yurt İçi Seçmen" kısmına gelin. Daha sonra bu butonun alt kategorilerinde yer alan "Nerede Oy Kullanacağım" başlığına tıklayın. Açılan pencerede sol tarafta yer alan alana gelin ve sizden istenen bilgileri girdikten sonra nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız bilgisine ulaşabilirsiniz.

NASIL OY KULLANILACAK?



* Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.



* Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.



* Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatı.



* Oy zarfını santığa atın.



* Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Oy kullanım sırasında kişisel eşyaların sokulması, cep telefonuyla fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır. Kullandığınız oyu kimseye göstermeyin ve bilgilerinizi paylaşmayın.

-T.C. kimlik numaralı kimlik kartınızı mutlaka yanınızda bulundurunuz.

-Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı alana geçiniz.

-Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Pusulayı zarfa koyduktan sonra kapatınız.

-Kapalı alandan çıktıktan sonra ortada bulunan sandığa zarfınızı atınız.

-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atınız.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

-Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

-Askeri öğrenciler,

-Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).