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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 21:13

Bunu yapan yandı! Ceza üstüne ceza yağıyor

'nin Uzunköprü ilçesinde yapan bir sürücünün ehliyetine el konuldu aracı, 60 gün trafikten men edildi ve sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Bunu yapan yandı! Ceza üstüne ceza yağıyor

Son gelen yasa ile artan trafik cezaları yansımaya devam ederken, 'nin Uzunköprü ilçesi Tarihi Köprü kavşağında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tapan bir sürücüyü MOBESE kameralarından tespit etti.

Daha sonra polis ekiplerince kimliği belirlenen ve drift yaptığı gerekçesiyle G.B. isimli sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç sürücüsü G.B.'ye trafikte drift yapmaktan 5 bin 10 lira da para cezası kesildi.

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