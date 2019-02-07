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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
-Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık.
-Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır.
- (Suriye'de) Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır.
AYRINTILAR GELİYOR...
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