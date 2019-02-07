Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.02.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 18:58

Başkan Erdoğan, 'de ABD'li iş adamlarına hitap ediyor

Başkan Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı si'nde kabul ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık.

-Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır.

- (Suriye'de) Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır.

AYRINTILAR GELİYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan, Külliye'de ABD'li iş adamlarına hitap ediyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar