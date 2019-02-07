Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçelerinde aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve teröristlere ait malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice'nin Ecemiş, Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy ve Ceper, Hani'nin Kaladibi, Akçayurt, Topçular, Yukarıturalı mahalleleri ile bağlı mezralarında dün saat 06.00'dan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara yasağa uydukları için teşekkür edildi.







PKK/KCK'YA AİT AK-47 KALAŞNİKOF İLE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinde duyarlı vatandaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler ve yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesinde kullanmak üzere mağara, sığınak ve barınak alanlarının olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda jandarma, 06 Şubat 2019 günü bölgeye operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyon sonucunda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve mühimmat, 3 adet uyku tulumu, 1 adet çadır ile örgütle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilirken, sığınak ise imha edildi" denildi.