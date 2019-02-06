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  • 07.02.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 07:39

'in ölümüyle ilgili davanın ilk celsesinde dehşete düşüren ifade!

Üniversite öğrencisi 'in ölümüyle ilgili "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle ve hakkındaki davanın ilk celsesi yapıldı. Şule Çet'in arkadaşı Trohin, Çet gittikten sonra, geceleyin konuştuklarında bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Sonradan "Allah’ım salmıyor" şeklinde mesaj alınca Şule Çet'e, "Ben gelip seni alayım" diye mesaj gönderdiğini söyledi.




Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müştekilere söz verildi.

Şule'nin babası İsmail Çet, kızının vefatından üç yıl önce Gazi Üniversitesinde eğitim görmek üzere Ankara'ya geldiğini, ona her ay 500 lira gönderdiğini, ayrıca 400 lira burs aldığını, ekonomik sıkıntısı olmadığını ifade etti. Kızının ilk yıl yurtta, sonraki yıllarda arkadaşlarıyla evde kaldığını aktaran İsmail Çet, sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Şule'nin ağabeyi Şenol Çet de "Şule ile aram gayet iyiydi. Tatil zamanlarında İstanbul'da yanımızda kalıyordu. Bir iki kere ben de harçlık gönderdim. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu. Şule'nin diğer ağabeyleri Ercan Bıçak ve İbrahim Bıçak da kardeşlerinin boş zamanlarında harçlığını çıkarmak için çalıştığını, ona zaman zaman para verdiklerini ve sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

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