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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 09:29

'da terör operasyonu: 13 tutuklama!

'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Van'da terör operasyonu: 13 tutuklama!

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü /'ya üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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