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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 18:48

Son dakika: vatandaşları uyardı! 8 Şubat

Son dakika... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce, Hatay ve 'de yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Peki yurdun diğer kesimlerinde 8 Şubat Cuma hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı ve yurt genelinde hava durumu raporu...



Hava durumunu merak eden vatandaşlara haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji, yayınladığı uyarıda yarın kuvvetli rüzgar beklenen illeri açıkladı. Peki 8 Şubat Cuma hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar:

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Osmaniye ve Hatay kent merkezi ile İskenderun, Erzin, Dörtyol, Arsuz, Payas, Belen, Yayladağ ve Samandağ ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.

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