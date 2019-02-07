



Hava durumunu merak eden vatandaşlara haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji, yayınladığı uyarıda yarın kuvvetli rüzgar beklenen illeri açıkladı. Peki 8 Şubat Cuma hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar:



Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Osmaniye ve Hatay kent merkezi ile İskenderun, Erzin, Dörtyol, Arsuz, Payas, Belen, Yayladağ ve Samandağ ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.